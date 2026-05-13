Dopo la vittoria in finale contro la Lazio, l’allenatore dell’Inter ha commentato la conquista della Coppa Italia, affermando che la squadra si è guadagnata i due trofei e che non è mai scontato ottenere risultati del genere. Ha espresso soddisfazione per quanto fatto dal gruppo, per le sfide affrontate e per i tifosi. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a una emittente televisiva.

di Giuseppe Colicchia L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua subito dopo la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Lazio. Intervenuto nel corso del postpartita della finale di Coppa Italia, Lazio Inter, subito dopo il triplice fischio, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il successo maturato per 0 a 2. Le sue parole ai microfoni di Mediaset. PRIMO E UNICO DOBLETE POST MOURINHO – « L’Inter ha vinto due trofei quest’anno, ce lo siamo meritati. Abbiamo fatto una buona stagione, siamo felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni, per i nostri tifosi e per la società che ci ha dato sempre supporto.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Ci siamo meritati questi due trofei, non è mai scontato. Felici per noi, per ciò che abbiamo superato, e per i tifosi»

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