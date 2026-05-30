Capoterra piange Paolo Cabras | l’emozionante addio degli amici

Notizia in breve

Capoterra si è stretto intorno ai familiari di Paolo Cabras, scomparso recentemente. Un gruppo di amici ha scritto una lettera aperta, condividendo ricordi e emozioni, che ha suscitato grande commozione tra i residenti. La morte di Paolo ha riaperto una ferita profonda nella comunità e nella famiglia, suscitando sentimenti di dolore e perdita. La cerimonia funebre si è svolta in modo semplice, con amici e parenti che hanno espresso il loro cordoglio.