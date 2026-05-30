Capoterra piange Paolo Cabras | l’emozionante addio degli amici
Capoterra si è stretto intorno ai familiari di Paolo Cabras, scomparso recentemente. Un gruppo di amici ha scritto una lettera aperta, condividendo ricordi e emozioni, che ha suscitato grande commozione tra i residenti. La morte di Paolo ha riaperto una ferita profonda nella comunità e nella famiglia, suscitando sentimenti di dolore e perdita. La cerimonia funebre si è svolta in modo semplice, con amici e parenti che hanno espresso il loro cordoglio.
? Punti chiave Chi ha scritto la lettera aperta che ha commosso Capoterra?. Perché la scomparsa di Paolo riapre una ferita familiare così profonda?. Come si intrecciano i legami tra la Sardegna e l'Emilia Romagna?. Cosa ha chiesto l'amico Rossano nel suo commovente tributo finale?.? In Breve Rossano Belisario ha scritto una lettera aperta per il gruppo di amici storici.. Il funerale si terrà lunedì 1 giugno 2026 nella chiesa di San Francesco.. La scomparsa riapre il dolore per la precedente morte del fratello Stefano.. Il lutto coinvolge le comunità di Capoterra e di Fagnano Olona.. La comunità di Capoterra si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Paolo Cabras, il cinquantatreenne nato in questa terra che ha lasciato la vita a causa di un brutto male. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Addio a Pier Paolo Stahnke. Si è spento il fondatore degli ’Amici della Lirica’
Addio a Gilberto Pessa: San Paolo piange il suo esperto di informaticaSan Paolo, Biella, piange la scomparsa di Gilberto Pessa, esperto di informatica di 68 anni.