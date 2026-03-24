In lutto il mondo del belcanto carrarese per la scomparsa di Pier Paolo Stahnke, appassionato di lirica e fondatore del circolo Mercuriali ‘ Amici della lirica ’. Pier Paolo era molto conosciuto in città non solo per il grande lavoro fatto per promuovere la lirica, ma anche per la sua attività commerciale legata alla realizzazione di prodotti in legno. Un uomo che ha dedicato la vita a diffondere la bellezza del melodramma, unendo generazioni diverse sotto il segno della musica. Si è spento nei giorni scorsi a causa di una malattia all’età di 69 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia in piazza Menconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Pier Paolo Stahnke. Si è spento il fondatore degli ’Amici della Lirica’

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