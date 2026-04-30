Addio a Gilberto Pessa | San Paolo piange il suo esperto di informatica

San Paolo, Biella, piange la scomparsa di Gilberto Pessa, esperto di informatica di 68 anni. La sua morte è avvenuta nel quartiere dove abitava, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. Pessa era riconosciuto per le sue competenze nel settore e viveva nella zona da diversi anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo avevano conosciuto.

? Cosa sapere Gilberto Pessa, esperto informatico di 68 anni, è deceduto nel quartiere San Paolo a Biella.. Le esequie si terranno sabato 2 maggio presso la chiesa parrocchiale di San Paolo.. Il quartiere San Paolo di Biella si risveglia con un senso di vuoto improvviso dopo la scomparsa di Gilberto Pessa, avvenuta all’età di 68 anni e che ha colpito profondamente la comunità locale. La notizia del decesso ha raggiunto la moglie Elisa Tarabbo, i figli Vittoria, Federica e Francesco, oltre alla cara Gabri, che hanno condiviso il dolore per la perdita di una figura stimata da molti nel tessuto urbano della città. Un punto di riferimento tecnologico nel cuore di San Paolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Gilberto Pessa: San Paolo piange il suo esperto di informatica Notizie correlate San Mauro piange il suo "maestro" di calcio: addio a William Barducci, l'uomo che ha cresciuto generazioni di giovani atletiQuattro anni in biancoazzurro, due da calciatore per concludere la carriera e altrettanti da allenatore per iniziarne un’altra. Addio a Dean Tavoularis, Coppola piange il suo scenografo da Oscar(Adnkronos) – Morto all'età di 93 anni Dean Tavoularis, il celebre scenografo statunitense vincitore dell’Oscar che collaborò con il regista Francis...