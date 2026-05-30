Il mercato del Milan è bloccato a causa del vuoto societario. I rinnovi di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono sospesi. Nel frattempo, l’Atalanta cerca di acquistare Samuele Ricci e Ardon Jashari per rafforzare il centrocampo. Diversi giocatori rischiano di lasciare la squadra, mentre le trattative sono ferme. Nessuna novità ufficiale su eventuali sviluppi o aperture.

Il vuoto di potere operativo che sta attraversando il Milan dopo il licenziamento in tronco dell'intera catena di comando (Furlani, Moncada, Tare e Allegri) sta provocando una totale paralisi sul fronte del calciomercato. Senza figure dirigenziali dotate di poteri di firma, l'attività di pianificazione strategica è in uno stato di stand-by forzato, condizionando sia i rinnovi contrattuali più urgenti sia le trattative per le cessioni eccellenti. Il primo dossier a essere congelato riguarda i prolungamenti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi legati al club rossonero da contratti in scadenza al 30 giugno 2027. Nelle ultime settimane della gestione Allegri, i due calciatori inglesi figuravano nella lista dei possibili sacrificabili per finanziare il mercato in entrata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caos Milan, mercato completamente paralizzato al momento. Ma in tanti rischiano l’addio

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MILAN MercatoE Fatta! Colpaccio Tare! Allegri Show!

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