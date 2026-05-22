L’allenatore di lunga data del Manchester City ha annunciato che lascerà la squadra al termine della stagione. La decisione è stata comunicata pubblicamente e ha suscitato emozioni tra tifosi e staff. Dopo molti anni di lavoro, il tecnico ha deciso di concludere la propria avventura nel club, lasciando un vuoto importante. La squadra si prepara ora a affrontare le ultime partite sotto la guida di questa figura, che ha segnato un’epoca per il club.

Il Manchester City si prepara a vivere una svolta storica dopo l’annuncio delle dimissioni del suo allenatore al termine della stagione. Una decisione che ha colto molti di sorpresa e che segna la fine di un ciclo sportivo tra i più vincenti della storia recente del club. L’addio è stato accompagnato da parole cariche di emozione e riferimenti profondi alla città e alla sua identità. Nel messaggio diffuso attraverso i canali ufficiali del club, il tecnico ha ripercorso il proprio percorso a Manchester sottolineando il legame personale costruito negli anni. Un addio che non appare legato a una singola ragione, ma alla sensazione che “sia arrivato il momento giusto” per chiudere un’esperienza intensa e totalizzante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È arrivato il momento”. L’allenatore dice addio dopo tanti anni, lacrime e commozione

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