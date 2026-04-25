Nella mattinata del 25 aprile si è verificato un grave incidente lungo l’autostrada A6, tra Torino e Savona. L’incidente ha provocato il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte. La viabilità è rimasta compromessa per diverse ore.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 25 aprile lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, causando forti disagi alla circolazione e momenti di grande apprensione per le condizioni dei feriti. Il violento impatto ha coinvolto due veicoli e ha immediatamente richiesto un massiccio intervento dei soccorsi, con lunghe code formatesi in direzione della Liguria. La situazione è apparsa da subito critica, soprattutto per uno degli automobilisti coinvolti, le cui condizioni sono state giudicate molto serie. Lo schianto è avvenuto all’altezza di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Carmagnola e Marene.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto in autostrada, traffico completamente paralizzato: caos

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