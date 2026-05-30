Caos e inciviltà al Parco di Monza | chili di aglio nei borsoni e c’è chi pianta e coltiva i peschi

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Parco di Monza si registrano numerosi episodi di inciviltà, tra cui il ritrovamento di chili di aglio nei borsoni e persone che coltivano peschi nel territorio. Sono stati segnalati anche prelievi abusivi di aglio orsino e attraversamenti in bicicletta in aree non consentite. Inoltre, si verificano problemi con cani senza guinzaglio, pratiche di taglio dei prati non conformi e persone che piantano alberi nel prato dei Giardini Reali, senza autorizzazione.

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Dalla raccolta abusiva dell’aglio orsino, ai guadi in bici nel Lambro, e poi i soliti problemi coi cani senza guinzaglio, le lamentele per i prati tagliati o troppo o troppo poco, regole e cartelli non rispettati e persino persone che piantano i propri alberi nel pratone dei Giardini Real i. Nel Parco di Monza succede un po’ di tutto e nonostante i regolamenti, assieme a un lavoro continuo di cura e supervisione dell’ambiente, resta diffusa la convinzione che nei 720 ettari del parco si entri nella “natura” e in qualche modo si sia più liberi che in altri luoghi pubblici. Quando semmai dovrebbe essere il contrario. Un episodio accaduto poche settimane fa è emblematico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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