Consorzio Villa Reale e Parco di Monza rinnovate la cariche | chi sono i nuovi eletti

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha annunciato le nomine dei quattro nuovi componenti del consiglio di gestione per il periodo 2026-2030. Le elezioni si sono concluse e i nuovi membri sono stati ufficialmente designati per ricoprire le cariche nel quadriennio appena iniziato. Queste nomine vanno a sostituire i precedenti rappresentanti e introducono una nuova composizione all’interno dell’organismo.

Quattro nuovi componenti del consiglio di gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per il quadriennio 2026-2030. Sono quelli che sono stati nominati nell’assemblea dello scorso 29 aprile.I quattro nuovi componenti sono Alberto Dossi, designato da Camera di Commercio Milano Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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