I podcast ignoranti Totò e l’ingrato compito di chi coltiva la memoria

Un amico ascolta spesso podcast, una passione che lo accompagna durante le giornate. Tra le puntate, si parla di personaggi storici e di momenti passati, spesso rievocati con semplicità e senza troppi filtri. In alcuni episodi, si affrontano temi legati alla memoria e alle figure del passato, con un tono diretto e senza fronzoli. È un modo per mantenere vivo il ricordo di eventi e persone che hanno segnato il tempo che è passato.

Francesco Piccolo ricostruisce gli ultimi anni del grande attore, e continua il suo formidabile lavoro su quel che siamo stati, in un secolo (e in un Paese) in cui nessuno ricorda niente Ho un amico che ascolta i podcast. Ognuno ha le sue perversioni, la sua è ascoltare i podcast, notare che nessuno sa niente, e lasciarmi messaggi in cui ulula contro le lacune di Tizio e di Caio ad ascoltare i quali ha appena dedicato un’ora della sua vita, un’ora che avrebbe potuto devolvere a un corso di piccolo punto. Non so neppure cosa possa significare, nel 2026, «conoscere il cinema». Trenta e spicci anni fa, l’assistente che mi bocciò in storia del...🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I podcast ignoranti, Totò, e l’ingrato compito di chi coltiva la memoria Notizie correlate Mattarella sul Giorno della Memoria: “Qui non c’è posto per chi coltiva odio e antisemitismo”Questa mattina nella celebrazione ufficiale della Giornata Internazionale della Memoria il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha... Laterina Pergine Valdarno coltiva la memoria: concluso il viaggio civile a FossoliSi è concluso con un bilancio di profonda partecipazione il pellegrinaggio civile della delegazione di Laterina Pergine Valdarno al Campo di Fossoli...