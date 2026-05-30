Caos al Brennero | valido bloccato dagli ambientalisti e rogo doloso sulla ferrovia

Notizia in breve

Nel fine settimana, il Brennero è stato teatro di disagi a causa di una protesta ambientalista che ha coinvolto 500 manifestanti, i quali hanno bloccato il tratto tirolese dell'autostrada. Durante l'evento, è stato segnalato un incendio doloso sulla ferrovia nelle vicinanze. La manifestazione ha causato disservizi e ritardi nelle operazioni di transito. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.