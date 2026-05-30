Caos al Brennero | valido bloccato dagli ambientalisti e rogo doloso sulla ferrovia
Nel fine settimana, il Brennero è stato teatro di disagi a causa di una protesta ambientalista che ha coinvolto 500 manifestanti, i quali hanno bloccato il tratto tirolese dell'autostrada. Durante l'evento, è stato segnalato un incendio doloso sulla ferrovia nelle vicinanze. La manifestazione ha causato disservizi e ritardi nelle operazioni di transito. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.
Weekend caldo al Brennero, con il valico bloccato da una protesta ambientalista, con 500 manifestanti che hanno occupato il tratto tirolese dell'autostrada. Disagi anche sulla linea ferroviaria, con i treni in grande ritardo dopo un rogo di origine dolosa all'alba vicino a Verona. Secondo chi indaga, il gesto sarebbe legato a settori dell'ambientalismo radicale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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