Alla vigilia del ponte del 2 giugno, il traffico al Brennero si è bloccato a causa di un presidio di ambientalisti. Le autorità hanno segnalato lunghe code di veicoli in entrambe le direzioni, con molte auto ferme e rallentamenti significativi. La protesta ha coinvolto manifestanti che hanno bloccato le strade principali, impedendo il passaggio di auto e mezzi. La situazione ha creato disagi per i pendolari e i turisti diretti verso le destinazioni di vacanza.

Alla vigilia del ponte del 2 giugno, con migliaia di italiani pronti a mettersi in viaggio e altrettanti turisti tedeschi sulla via del rientro dopo le vacanze di Pentecoste, il Brennero si ferma. Sul versante austriaco una manifestazione ambientalista ha fatto scattare il blocco totale del valico, con il rischio concreto di trasformare uno dei principali corridoi europei in un lungo serpentone di auto e tir. I primi segnali sono arrivati già ieri, quando sull’autostrada austriaca si sono registrati fino a 14 chilometri di rallentamenti. Un assaggio di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, tanto che l’A22 ha invitato gli automobilisti a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brennero paralizzato dagli ambientalisti: ponte del 2 giugno a rischio caos

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