Tenute Navarra a Cantine Aperte | tra degustazioni e volo in mongolfiera
Durante l’evento Cantine Aperte, le tenute Navarra hanno offerto degustazioni di bollicine direttamente da una mongolfiera, permettendo ai partecipanti di assaggiare il vino in volo. È stata anche proposta una masterclass dedicata al Battichiè Riserva del Fondatore, approfondendo i segreti di questa produzione. L’iniziativa ha combinato esperienze sensoriali con un coinvolgimento unico in quota, tra panorami e sapori.
? Punti chiave Come si può sorseggiare un bollicina direttamente da una mongolfiera?. Quali segreti nasconde la masterclass dedicata al Battichiè Riserva del Fondatore?. Chi guiderà i visitatori attraverso la storia delle tre generazioni Navarra?. Perché questo nuovo modello di accoglienza cambierà il turismo a Butera?.? In Breve Sabato 30 maggio debutto Tenute Navarra a Butera per Cantine Aperte.. Totò Navarra Senior e Salvatore guidano l'offerta insieme al CEO Totò Jr.. Masterclass sul Battichiè Riserva del Fondatore alle ore 17:00 nell'area Enospace.. Brindisi in mongolfiera dalle 11:00 alle 18:00 e Zahr Party alle 18:30.. Sabato 30 maggio le Tenute Navarra apriranno i cancelli a Butera per il debutto ufficiale nella manifestazione Cantine Aperte, un evento promosso dal Movimento Turismo del Vino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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