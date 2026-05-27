Tenute Navarra a Cantine Aperte | tra degustazioni e volo in mongolfiera

Notizia in breve

Durante l’evento Cantine Aperte, le tenute Navarra hanno offerto degustazioni di bollicine direttamente da una mongolfiera, permettendo ai partecipanti di assaggiare il vino in volo. È stata anche proposta una masterclass dedicata al Battichiè Riserva del Fondatore, approfondendo i segreti di questa produzione. L’iniziativa ha combinato esperienze sensoriali con un coinvolgimento unico in quota, tra panorami e sapori.