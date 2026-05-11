Vino cultura e solidarietà con l’anteprima delle cantine aperte

Con l’arrivo della bella stagione, le cantine si preparano ad aprire le porte al pubblico, offrendo un’anteprima delle giornate dedicate alla scoperta del vino e della cultura locale. Questi eventi rappresentano un momento di convivialità e aggregazione, che oltre a valorizzare le produzioni enologiche, spesso sostengono iniziative di solidarietà. Le giornate di apertura permettono di vivere esperienze all'aperto, tra degustazioni e visite, in un clima di relax e scoperta.

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