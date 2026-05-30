Nel fine settimana di fine maggio torna Cantine Aperte, con appuntamenti programmati per domani e domenica. Le cantine partecipanti offriranno degustazioni, visite guidate e nuove esperienze di enoturismo. L’evento coinvolge diverse aziende del settore, che promuovono le ultime tendenze legate al vino e all’accoglienza. Partecipanti e visitatori si incontreranno per scoprire le realtà locali e approfondire la conoscenza dei prodotti enologici.

Torna Cantine Aperte nel fine settimana di fine maggio che ci attende (domani e domenica). Promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, l’evento si distingue per questa edizione per un’impronta completamente innovativa nell’accoglienza e per la presentazione delle ultime tendenze in ambito enoturistico, confermandosi come la vetrina delle novità italiane per gli appassionati di vino e turismo esperienziale. "Le cantine toscane sono chiamate a mostrarsi come le più performanti e organizzate wine destination del nostro Paese, offrendo ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente che valorizza sia la qualità dei vini sia l’autenticità... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantine Aperte all’accoglienza. Promozione di nuove esperienze e ultime tendenze di enoturismo

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