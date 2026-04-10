L’enoturismo in Italia si trova di fronte a nuove sfide, con l’obiettivo di rendere le cantine più accessibili a tutti. La domanda su chi si è e dove si sta andando si collega alle richieste di un pubblico sempre più vario e interessato a scoprire il mondo del vino. Le iniziative puntano a migliorare l’accoglienza e la fruibilità delle strutture, in modo da coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato.

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Era il titolo di un famoso quadro di Paul Gauguin. Viene da scomodare l’artista francese pensando alla galassia dell’enoturismo in Italia. Un settore sempre più importante, in un Paese come il nostro che a ogni curva di strada regala cartoline, con piccole e grandi realtà custodi di eccellenza. Ma che può crescere ancora tanto. A confrontarsi sulle sfide sarà proprio il Movimento Turismo del vino e lo farà a Vinitaly, il 13 aprile, presentando i dati dell’ultima ricerca. Il focus– spiega la presidente Violante Gardini Cinelli Colombini – sarà sull’ accessibilità delle cantine. "Le aziende socie sono più di 700 in tutta Italia da Sud a Nord e hanno risposto alla nostra indagine in più di 600. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuove sfide per l’enoturismo: "Le cantine siano più accessibili"

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Imcas 2026: innovazione, etica e nuove sfide clinicheIn un ambito in cui l’innovazione corre a ritmo serrato – tra biostimolazione avanzata, intelligenza artificiale applicata alla dermatologia, esosomi ... ilsole24ore.com

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Lo scenario migratorio attuale propone nuove sfide che minacciano seriamente i diritti e la dignità dei più piccoli e che necessitano di risposte urgenti ed efficaci. Pertanto, non si tratta di discutere su numeri o su percentuali, perché “anche uno solo” è un valor x.com