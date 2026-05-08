Cantine Aperte in festa Le visite si rinnovano e diventano esperienze | Il turista si rigenera

Dal 30 al 31 maggio, in tutta la Toscana, si svolge l’edizione di Cantine Aperte, un evento che trasforma le visite alle aziende vinicole in vere e proprie esperienze. Durante questa due giorni, i visitatori possono partecipare a degustazioni, visite guidate e attività legate alla produzione del vino. L’iniziativa coinvolge diverse cantine della regione, offrendo l’opportunità di scoprire il territorio e i suoi prodotti in modo diretto e coinvolgente.

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Cantine Aperte torna in tutta la Toscana con due giorni di festa dal 30 al 31 maggio. L’evento del Movimento Turismo del Vino Toscana per l’edizione 2026 punta sull’ innovazione dell’accoglienza in cantina e la presentazione delle ultime tendenze in ambito enoturistico, che mettono la ricerca delle esperienze al centro. "Le cantine toscane sono chiamate a mostrarsi come le più performanti e organizzate wine destination del nostro Paese, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che valorizza sia la qualità dei vini sia l’autenticità del territorio – spiega il presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana, Anastasia Mancini (foto) – e l’obiettivo di quest’anno sarà rendere l’evento un assaggio delle esperienze enoturistiche più innovative destinate a essere proposte durante tutto l’anno".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantine Aperte in festa. Le visite si rinnovano e diventano esperienze: "Il turista si rigenera" Notizie correlate Leggi anche: Aeroporti: si arriva sempre prima e si resta di più, il food tra le principali esperienze Festa della Liberazione tra degustazioni e visite guidate: porte aperte in abbazia a San Martino delle ScaleAnche il weekend del 25 aprile sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle scale, la più grande ancora attiva in Italia, che apre le sue... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Wine lover in festa con Cantine Aperte: ecco le aziende aderenti in Toscana; Cantine Aperte in festa. Le visite si rinnovano e diventano esperienze: Il turista si rigenera; Vogadori propone due tipi di esperienze per Cantine Aperte; Cantine Aperte in Toscana, la guida all’edizione 2026. Dove andare e come prenotarsi. Cantine Aperte in festa. Le visite si rinnovano e diventano esperienze: Il turista si rigeneraIl 30 e il 31 maggio l’evento del Movimento Turismo del Vino Toscana. Tra le novità: i picnic nel vigneto con i prodotti enologici delle aziende. . lanazione.it Enoturismo, torna Cantine Aperte in ToscanaCantine Aperte torna in tutta la Toscana dal 30 al 31 maggio. Promosso dal Movimento Turismo del Vino Toscana, l’evento si distingue per questa edizione ... gonews.it ~ Cantine aperte 2026 ~ Non prendete impegni Sabato 30 e Domenica 31 Maggio Ci vediamo da @blasicantina A breve fuori il programma! Stay tuned . . . . . #blasicantina #cantineaperte2026 #mtvumbria # #cenaconilvignaiolo - facebook.com facebook