Cantieri ultimo sprint aspettando l’estate

A Bellaria Igea Marina sono in corso lavori stradali per un investimento superiore ai 400 mila euro. Gli interventi prevedono il rifacimento dell’asfalto su diverse vie cittadine, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle strade prima dell’arrivo dell’estate. I lavori sono in fase avanzata e rappresentano l’ultimo intervento prima della stagione estiva.

Il countdown per l’inizio dell’estate a Bellaria Igea Marina parte dalla strada. Proprio qui si sta svolgendo un corposo pacchetto di interventi (da oltre 400 mila euro) che, a colpi di asfalto fresco, punta a ridisegnare il volto di tante vie cittadine. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: farsi trovare pronti per il weekend del 19, 20 e 21 giugno, quando il cielo si tingerà con le Frecce Tricolori e la Riviera si accenderà con la Notte Rosa. La mappa dei lavori riguarda soprattutto viale Panzini, nel tratto strategico tra via Rubicone e via Pascoli, così come la porzione del viale in direzione Cagnona. Se il parcheggio di piazza del Popolo (completo di nuova segnaletica) e via Uso hanno già cambiato volto con la nuova asfaltatura, interventi uguali sono attesi in via Virgilio e via Metauro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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