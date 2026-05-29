Aspettando Melizzano In Blues | sabato l’ultimo appuntamento

L’evento “Aspettando Melizzano In Blues” si conclude sabato 30 maggio con una serata dedicata alla musica, ai sapori locali e alla natura. La rassegna, che si è svolta nelle ultime settimane, ha animato il borgo sannita in vista del festival estivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Di Annalisa Papa Si chiude sabato 30 maggio con una serata all’insegna della musica, dei sapori locali e della natura la rassegna “Aspettando Melizzano In Blues”, il ciclo di eventi che nelle ultime settimane ha animato il borgo sannita in vista del festival estivo. L’ultimo appuntamento si terrà presso il Welcome Bar di Melizzano (BN), anticipando l’attesissimo Melizzano In Blues Festival in programma il 31 luglio e l’1-2 agosto 2026. La serata prenderà il via alle ore 18.00 con una degustazione gratuita di pane, olio e vino, seguita da una suggestiva passeggiata naturalistica lungo il torrente Maltempo. Un’occasione per immergersi nei profumi e nei paesaggi del territorio, tra convivialità e scoperta della natura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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