Aspettando l’estate…

Una lettrice ha inviato una foto dalla località Pilella, a Capilungo, marina di Alliste. L’immagine mostra un paesaggio che rappresenta l’attesa per l’arrivo dell’estate. La scena cattura un momento di tranquillità e attesa, con dettagli che si distinguono chiaramente e riflettono il contesto locale. La fotografia è stata scattata dalla stessa Barbara Verardi, che ha condiviso lo scatto con i lettori.

ALLISTE - La nostra lettrice Barbara Verardi ci manda questo scatto dalla località Pilella a Capilungo, marina di Alliste. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama “La foto del giorno” e scopo dell’iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all’indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la “Foto del giorno”. Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d’accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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