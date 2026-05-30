Lavori in corso sulla strada statale 36 per rimuovere lo sperone di roccia che la sovrasta. La fase di intervento prevede l'eliminazione della formazione rocciosa. La rimozione è stata annunciata come imminente e interesserà la zona interessata dal rischio di frane o cadute di massi. Le operazioni sono state pianificate per migliorare la sicurezza della carreggiata e ridurre i pericoli per gli automobilisti.

Lo sperone di roccia che incombe sulla Ss 36 verrà eliminato. Finalmente. Chiunque frequenti la Valchiavenna sa perfettamente di cosa si sta parlando e cioè di quella "protuberanza" rocciosa che, all’imbocco della 36, nel Comune di Verceia, dà parecchi problemi, soprattutto agli autisti dei mezzi pesanti, perché incombe sulla sede stradale ad una certa altezza. Ad annunciare il prossimo inizio dei lavori è il consigliere regionale in forza alla Lega, la valchiavennasca Silvana Snider: "Sono contenta di poter annunciare che è in dirittura di arrivo l’intervento che Anas effettuerà per abbattere lo sperone fastidioso lungo la 36. I lavori saranno "consegnati" all’impresa a giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri in vista sulla Ss 36. Via lo sperone di roccia

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