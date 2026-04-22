Rombo di motori sulla mitica SS 184 al via lo slalom tricolore di Gambarie

È iniziato lo slalom tricolore sulla SS 184, un evento tradizionale nel panorama motoristico su strada che, nel tempo, ha superato i confini meridionali per diventare parte del campionato italiano di velocità automobilistica. La manifestazione si svolge nelle postazioni lungo la percorso, con motori che rombano mentre i piloti affrontano le curve e le sfide del tracciato. L'appuntamento richiama appassionati e partecipanti da diverse regioni italiane.

Un appuntamento ormai classico del motorismo su strada, che da anni ha abbandonato la sola dimensione meridionale per essere diventato tappa del campionato italiano di velocità automobilistica fra le postazioni. Domenica 26 aprile, sulla mitica SS 184, la strada che ha ospitato più eventi a.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Slalom a Gambarie: sfida di velocità tra tecnica e sostenibilitàLa scuderia Piloti per Passione ha ufficializzato l’apertura delle iscrizioni per la sfida di velocità che si terrà il 25 e il 26 aprile a Gambarie,... Leggi anche: Rombo di motori, al via nel piazzale Ferrari la prima tappa calabrese del raduno multimarca Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rombo di Motori | 17/04/2026; A Siena rombo di moto e solidarietà: successo per l’iniziativa delle contrade; Rombo di motori: grande successo per il 14° Raduno di auto d’epoca a Gimigliano; Non solo rombo di motori: Imola è alta cucina, storia e innovazione. Rombo di motori sulla mitica SS 184, al via lo slalom tricolore di GambarieDomenica 26 aprile appuntamento da non perdere per gli appassionati. L’evento è curato come in ogni edizione dalla scuderia Piloti per Passione di Sambatello ... today.it Rombo dei motori sul sagrato. Colli si stringe alla famiglia per l’addio a Simone Di EmidioSul sagrato della chiesa il rombo di alcune moto squarcia il silenzio, è stato questo l’ultimo salutato rivolto a Simone Di Emidio, il giovane centauro di 27 anni, che ha perso la vita in sella alla ... ilrestodelcarlino.it Un rombo di motori, quattro Spider-Man e tanti sorrisi: così “ ” ha regalato ai nostri piccoli pazienti una giornata davvero speciale. Grazie ai Motociclisti Regione Lazio, al Reparto Motociclistico della Polizia Penitenziaria di - facebook.com facebook