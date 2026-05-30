Cantieri autostradali | come ottenere il rimborso del pedaggio pagato
Per ottenere il rimborso del pedaggio pagato durante un blocco in cantiere autostradale, è necessario attendere almeno tre ore di sosta. Se si rimane bloccati per questa durata, si può fare richiesta di rimborso per i minuti di attesa superiori a un certo limite, che varia in base alle regolamentazioni. Le modalità di richiesta e i tempi per ricevere il rimborso dipendono dalle procedure adottate dalla società concessionaria.
? Punti chiave Quanto puoi recuperare se rimani bloccato per tre ore?. Quali sono i minuti minimi di attesa per chiedere il rimborso?. Perché i ritardi causati da incidenti stradali non sono rimborsabili?. Come influiranno questi rimborsi sul costo futuro del pedaggio?.? In Breve Rimborso 50% per blocchi tra 60 e 119 minuti, 75% tra 120 e 179 minuti.. Rimborsi totali del 100% previsti solo per attese superiori ai 180 minuti.. Soglie di attesa: nessun limite sotto 30 km, 10 minuti tra 30-50 km, 15 minuti oltre i 50 km.. Codacons teme aumenti tariffe per recupero costi gestori fino al 100% nel 2027..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dal 2026 rimborso pedaggio autostrada: come ottenere fino al 100% in caso di ritardo
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