da giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri sulle autostrade

A partire dal primo giugno, gli automobilisti avranno diritto a un rimborso sul pedaggio autostradale nei casi in cui si verifichino blocchi del traffico o ritardi dovuti ai lavori in corso sui cantieri. La misura interessa le tratte interessate da interventi di manutenzione o lavori di ampliamento e si applica a chi si trova in questa situazione durante il viaggio. La richiesta di rimborso potrà essere presentata attraverso apposite procedure messe a disposizione delle autorità competenti.

Dal 1° giugno gli automobilisti potranno ottenere un rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura attua una delibera del 2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art). Gli utenti «potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti». Il rimborso non sarà però dovuto in alcuni casi specifici, ad esempio quando sul tratto interessato è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio. Secondo quanto previsto, i gestori delle autostrade dovranno definire modalità e criteri per le richieste di indennizzo. Tra gli effetti possibili della misura viene indicata anche l’eventualità di un aumento delle tariffe autostradali da parte delle concessionarie per compensare i costi dei rimborsi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Da giugno scatta il rimborso del pedaggio per cantieri sulle autostrade

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