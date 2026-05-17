Da giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri sulle autostrade

Da laverita.info 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal primo giugno, gli automobilisti avranno diritto a un rimborso sul pedaggio autostradale nei casi in cui si verifichino blocchi del traffico o ritardi dovuti ai lavori in corso sui cantieri. La misura interessa le tratte interessate da interventi di manutenzione o lavori di ampliamento e si applica a chi si trova in questa situazione durante il viaggio. La richiesta di rimborso potrà essere presentata attraverso apposite procedure messe a disposizione delle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dal 1° giugno gli automobilisti potranno ottenere un rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura attua una delibera del 2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art). Gli utenti «potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti». Il rimborso non sarà però dovuto in alcuni casi specifici, ad esempio quando sul tratto interessato è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio. Secondo quanto previsto, i gestori delle autostrade dovranno definire modalità e criteri per le richieste di indennizzo. Tra gli effetti possibili della misura viene indicata anche l’eventualità di un aumento delle tariffe autostradali da parte delle concessionarie per compensare i costi dei rimborsi. 🔗 Leggi su Laverita.info

da giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri sulle autostrade
© Laverita.info - Da giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri sulle autostrade
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Da giugno scatta il rimborso del pedaggio per cantieri sulle autostrade

Video Da giugno scatta il rimborso del pedaggio per cantieri sulle autostrade

Sullo stesso argomento

Autostrade: rimborso del pedaggio per i cantieri. Consumatori scettici: “Rischio aumenti per recuperare i soldi”Ma andiamo per ordine: gli automobilisti “potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli...

Rimborso pedaggio autostrada per code e cantieri dal 1° giugno: come funziona e chi ne ha dirittoDal 1° giugno 2026 entrerà in vigore una significativa novità per gli automobilisti italiani: il diritto al rimborso del pedaggio in caso di...

da giugno scatta ilAutostrade, dall’1 giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieriLa decisione in caso di blocco del traffico o ritardi causati dai cantieri. L’allerta dei consumatori: rischio aumento tariffe da parte dei gestori per recuperare la spesa. ecodibergamo.it

da giugno scatta ilAutostrade, dal primo Giugno scatta il rimborso del pedaggio per traffico e cantieriGli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web