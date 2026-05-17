Autostrade dall’1 giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri

Da ecodibergamo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dall’1 giugno, sarà possibile ottenere un rimborso sul pedaggio autostradale in presenza di blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura riguarda chi utilizza le tratte interessate e si applica in caso di disservizi riconducibili alle opere di ristrutturazione o manutenzione. Tuttavia, alcuni consumatori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che i gestori possano decidere di aumentare le tariffe per compensare le eventuali perdite.

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LA NOVITA’. La decisione in caso di blocco del traffico o ritardi causati dai cantieri. L’allerta dei consumatori: rischio aumento tariffe da parte dei gestori per recuperare la spesa. Novità per chi viaggia in autostrada e tutti i giorni deve fare i conti con i lavori lungo il percorso. Dal primo giugno scatta il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati dai cantieri, ma di riflesso ci potrebbe anche essere un aumento delle tariffe da parte dei gestori per recuperare i rimborsi stessi. Gli automobilisti «potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti», attuando così la delibera del 2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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