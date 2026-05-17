Autostrade dall’1 giugno scatta il rimborso del pedaggio per i cantieri

A partire dall’1 giugno, sarà possibile ottenere un rimborso sul pedaggio autostradale in presenza di blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura riguarda chi utilizza le tratte interessate e si applica in caso di disservizi riconducibili alle opere di ristrutturazione o manutenzione. Tuttavia, alcuni consumatori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che i gestori possano decidere di aumentare le tariffe per compensare le eventuali perdite.

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