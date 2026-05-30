Canoa slalom Raffaello Ivaldi sfiora la top ten nella canadese a Tacen
Nella seconda giornata di Coppa del Mondo di canoa slalom a Tacen, in Slovenia, nessun italiano conquista il podio. Nella canadese individuale maschile, Raffaello Ivaldi termina all’11° posto, sfiorando la top ten. Solo un finalista rappresenta l’Italia, mentre la gara si conclude senza sorprese o piazzamenti di rilievo. La competizione prosegue con altri eventi nelle prossime ore.
Si chiude con un solo finalista e senza sussulti da podio per l’Italia la seconda giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Tacen, in Slovenia: nella canadese individuale maschile Raffaello Ivaldi chiude 11°. Fuori dall’ultimo atto tutti gli altri azzurri in gara. Nel C1 maschile finisce subito la finale di Raffaello Ivaldi (Marina Militare): salto della porta numero 3 per l’azzurro, che poi chiude con 54 penalità complessive a causa di due tocchi di palina ed è 11° in 135.24, a 57.39 dallo sloveno Ziga Lin Hocevar, che si impone in 77.85, dominando davanti al ceco Vaclav Chaloupka, alla piazza d’onore a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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