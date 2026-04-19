Ciclismo su pista Chiara Consonni sfiora la top 5 nell’omnium femminile ad Hong Kong Top ten per Galli e Lamon nella madison maschile

Si conclude a Hong Kong la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista. Nell’ultima giornata di gare Chiara Consonni si è classificata sesta nell’omnium femminile, mentre Niccolò Galli e Francesco Lamon hanno ottenuto una posizione nella top ten nella gara della madison maschile. Questi risultati rappresentano l’ultimo appuntamento del circuito di questa stagione, con gli atleti che hanno concluso le rispettive competizioni con queste posizioni.

Si chiude la tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista di Hong Kong: nell’ultima giornata di gare sesto posto di Chiara Consonni nell’omnium femminile e nona posizione di Niccolò Galli e Francesco Lamon nella madison maschile. Nell’ omnium femminile l’azzurra Chiara Consonni si classifica sesta con 98 punti, mentre la gara viene vinta dalla nipponica Tsuyaka Uchino con 133 punti, davanti alla danese Amalie Dideriksen, alla piazza d’onore a quota 129, ed alla messicana Yareli Acevedo Mendoza, sul gradino più basso del podio con 126. Nella madison maschile l’ Italia di Niccolò Galli e Francesco Lamon termina nona con 15 punti. Successo...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, Chiara Consonni sfiora la top 5 nell’omnium femminile ad Hong Kong. Top ten per Galli e Lamon nella madison maschile Notizie correlate Ciclismo su pista, l’Italia chiude al quinto posto la Madison di Hong Kong. Fiorin in top 10 nell’OmniumÈ proseguita oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026. Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Venturelli e Balsamo di bronzo nella madison femminile, ora Consonni e Sierra in quella maschile Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nations Cup di ciclismo su pista, a Hong Kong Martina Fidanza e Chiara Consonni vanno vicine al podio nella madison; Prima con le donne, ultima con gli uomini! Avvio in chiaroscuro per l’Italia con i quartetti a Hong Kong; L'Italia per la Coppa del Mondo su pista 2026 a Hong Kong: nel femminile il quartetto titolare; CDM Pista, Chiara Consonni e Martina Fidanza quinte nella Madison Femminile – Fiorin chiude decimo nell’omnium. CDM pista, nessun acuto azzurro nell’ultima giornata: miglior risultato il 6° posto di Chiara Consonni nell’omnium© SirottiL’Italia torna a casa senza altre medaglie dalla seconda tappa di Coppa del ... msn.com Ciclismo, mondiali su pista: Guazzini-Consonni bronzo nella MadisonLe due azzurre, dopo l'oro olimpico a Parigi 2024, conquistano anche il bronzo mondiale nella Madison, in una gara contrassegnata da diverse cadute, una proprio di Chiara Consonni nelle fasi iniziali. sport.sky.it Martina Fidanza e Chiara Consonni hanno chiuso in quinta posizione la madison di Nations Cup vinta dalla Francia. #consonni #fidanza #ciclismo #cycling #nationscup ciclismosupista - facebook.com facebook