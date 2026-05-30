Canicattì il Tar impone al Comune | restituisci i terreni ai privati

Notizia in breve

Il Tar ha ordinato al Comune di restituire ai privati alcuni terreni, dopo un procedimento giudiziario durato vent’anni. L’ente non può ricorrere all’usucapione per rivendicare la proprietà delle aree. La decisione riguarda la gestione di terreni che sono stati oggetto di controversie legali prolungate. La sentenza ha effetti diretti sulla proprietà e sull’amministrazione delle aree interessate. Restano da vedere come si procederà con le restituzioni.