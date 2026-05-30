Canicattì il Tar impone al Comune | restituisci i terreni ai privati
Il Tar ha ordinato al Comune di restituire ai privati alcuni terreni, dopo un procedimento giudiziario durato vent’anni. L’ente non può ricorrere all’usucapione per rivendicare la proprietà delle aree. La decisione riguarda la gestione di terreni che sono stati oggetto di controversie legali prolungate. La sentenza ha effetti diretti sulla proprietà e sull’amministrazione delle aree interessate. Restano da vedere come si procederà con le restituzioni.
? Domande chiave Come cambierà la gestione dei terreni dopo vent'anni di battaglie?. Perché l'amministrazione non può invocare l'usucapione su queste aree?. Quanto dovranno pagare i cittadini per i danni subiti dal 2007?. Chi interverrà se il Comune non rispetterà i 60 giorni?.? In Breve Indennizzi e risarcimenti calcolati con valori aggiornati al 2007.. Comune ha 60 giorni per restituire aree o pagare i danni.. Rischio nomina commissario ad acta dal dipartimento regionale Autonomie Locali.. Controversia legale tra famiglie e amministrazione durata oltre vent'anni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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