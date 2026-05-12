Caccia sui terreni privati il Tar cambia tutto | Regione Abruzzo battuta ancora

Una cittadina ha ottenuto una sentenza favorevole davanti ai giudici amministrativi dell'Aquila, riguardo a una richiesta di blocco della caccia sui terreni privati. La decisione si basa sulla considerazione che motivazioni di carattere etico possono giustificare lo stop alle attività di caccia, mentre il diniego regionale può essere assunto solo se ci sono prove concrete fornite dall’ente competente. La sentenza ha ribaltato una precedente posizione della Regione Abruzzo, che era stata ancora una volta sconfitta in questa materia.

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