A Taranto, il sindaco ha stabilito che i proprietari di terreni privati devono occuparsi della pulizia delle aree incolte per prevenire i rischi di incendi. La decisione indica anche che saranno loro a sostenere i costi della manutenzione. La presenza di erba alta sui terreni potrebbe influire sulla sicurezza stradale, creando potenziali pericoli per i cittadini e ostacolando la visibilità alla guida.

? Cosa scoprirai Chi dovrà pagare per la pulizia delle aree incolte a Taranto?. Come influirà l'erba alta sulla sicurezza stradale dei cittadini?. Perché l'opposizione contesta l'equità dell'ordinanza del sindaco Bitetti?. Quali rischi sanitari derivano dal mancato intervento sulle aree pubbliche?.? In Breve Giampaolo Vietri critica l'assenza di manutenzione pubblica su strade e rotatorie di Taranto.. Vegetazione incolta su aree pubbliche crea rischi per la sicurezza stradale e sanitaria.. L'opposizione chiede parità di doveri tra proprietari privati e amministrazione comunale.. Il sindaco Bitetti ha emanato un’ordinanza a Taranto che impone ai proprietari privati di occuparsi della pulizia dei propri terreni e delle aree incolte per evitare rischi di incendi e problemi di sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: Bitetti impone la pulizia dei terreni privati contro i roghi

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