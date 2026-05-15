Su Canale 5 arriva la nuova soap turca intitolata L’Erede. La serie fa parte di un accordo tra Mediaset e produttori di fiction turche, che hanno portato diverse di serie di successo sulla rete. La programmazione prevede la messa in onda di nuovi episodi con un cast di attori noti nel genere. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete come un ulteriore esempio di collaborazione tra produzioni italiane e turche. La prima puntata è prevista nei prossimi giorni.

Milano, 15 maggio 2026 – Si rinnova e si rafforza il sodalizio vincente tra il palinsesto di Mediaset e il fenomeno delle dizi (serie) turche. L’azienda di Cologno Monzese si prepara a lanciare nel corso dei mesi estivi L’Erede (titolo originale: Halef: Köklerin Ça?r?s? ), che occuperà la vetrina della prima serata di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Che cos’è L’Erede. Si tratta di una produzione recentissima e reduce da ascolti record in patria. Il debutto ufficiale risale allo scorso settembre sulla piattaforma Now Turchia, dove la prima stagione è tuttora in corso. La programmazione dei 35 episodi complessivi sta infatti proseguendo proprio in questo periodo, con l'appuntamento fisso di una puntata a settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Su Canale 5 arriva L’Erede. Cast, storia e anticipazioni sulla nuova soap turca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L’erede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca

Sullo stesso argomento

L’Erede: quando va in onda, cast e trama della nuova soap turca di Canale 5Mediaset continua a puntare sulle soap turche, ormai diventate un appuntamento fisso per il pubblico italiano.

L’erede arriva su Canale 5: trama, cast e segreti della nuova dizi turca!La nuova serie turca Halef, che in Italia dovrebbe chiamarsi L’erede, si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5.

Su Canale 5 arriva l’erede. Cast, storia e anticipazioni sulla nuova soap turcaMediaset è pronta ad accendere i mesi estivi con una nuova produzione che si snoda tra faide familiari, colpi di scena e – ovviamente – passioni ... msn.com

#RaccontoDiUnaNotte arriva anche in daytime La dizi turca con Burak Deniz e Su Burcu Yazgi Coskun in onda ogni pomeriggio su Canale 5 alle 16.05 x.com

Cambio palinsesto Mediaset: dal 18 maggio La forza di una donna lascia il daytime di Canale 5, arriva Racconto di una notteLa forza di una donna abbandona il daytime di Canale 5, arriva Racconto di una notte: cambio programmazione Mediaset dal 18 maggio. superguidatv.it