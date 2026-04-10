A partire dalla prossima domenica 12 aprile, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà una modifica. La trasmissione Verissimo sarà ridotta di durata, a causa di una riorganizzazione che coinvolge anche una soap turca. La decisione interessa le programmazioni previste per il pomeriggio e il modo in cui verranno distribuiti i contenuti nel nuovo schema.

A partire dalla prossima domenica 12 aprile, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà una ristrutturazione che impatterà direttamente sulla durata di Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin vedrà la sua messa in onda anticipata alle ore 16:30, subendo una contrazione di circa trenta minuti rispetto alla consueta programmazione domenicale. La decisione, che coinvolge uno dei pilastri del fine settimana televisivo italiano, non modifica la natura dei contenuti o lo stile delle interviste, ma sposta l’asse temporale della trasmissione. La riduzione del minutaggio della puntata domenicale è legata all’inserimento di un nuovo tassello nel pomeriggio: la soap opera turca intitolata La Forza di una Wanita, che occuperà la fascia oraria precedente alle 16:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canale 5 cambia i piani: Verissimo si accorcia per una soap turca

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