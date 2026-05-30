In Canada, Kenneth Law, un uomo di 60 anni, si è dichiarato colpevole di aver venduto sostanze chimiche tossiche attraverso un sito web. Si ritiene che le sostanze abbiano causato oltre 150 decessi in diversi paesi. Il processo è iniziato di recente e si concentra sulle accuse di distribuzione di sostanze pericolose. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla vendita di prodotti chimici attraverso canali online non regolamentati.

In Canada è appena iniziato il processo a Kenneth Law, il 60enne accusato di aver venduto sostanze chimiche tossiche online. Venerdì, in un tribunale dell’Ontario, l’uomo si è dichiarato colpevole di 14 capi d’accusa per aver contribuito attivamente al suicidio di 14 persone in Canada. Law, tuttavia, non operava esclusivamente sul territorio, bensì in 41 Paesi compresa l’Italia. Quello che è stato definito un vero e proprio business basato sui “kit per il suicidio” ha condotto alla morte circa 150 persone nel mondo. Kenneth Law adescava le vittime sui forum dedicati al suicidio. Kenneth Law è riuscito a vendere dalla fine del 2020 1.200 confezioni di sostanze tossiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Canada, il “venditore di veleni” si dichiara colpevole: ha causato oltre 150 morti nel mondo

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