Un uomo sospettato di aver tentato di uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti durante un assalto al Washington Hilton hotel si è presentato in tribunale e ha dichiarato di essere innocente. L’imputato, identificato come Cole Thomas Allen, affronta ora l’accusa di aver pianificato l’attentato, che potrebbe portarlo a una condanna all’ergastolo. La vicenda è al centro dell’attenzione dei media e delle autorità giudiziarie.

Cole Thomas Allen, l’uomo accusato di aver provato ad uccidere Donald Trump nell’assalto al Washington Hilton hotel, si è dichiarato non colpevole. Il 31enne è comparso davanti a un tribunale federale di Washington, per l’udienza inerente l’attentato del 25 aprile scorso durante la cena dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca. L’imputato è entrato in aula indossando una tuta arancione con le braccia e le gambe incatenate, prima di avvicinarsi al banco per fare la sua deposizione davanti al giudice distrettuale degli Usa, Trevor McFadden. In base a quanto riferito da Nbc News, Allen, insegnante e ingegnere californiano deve rispondere, tra le accuse, di tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti e di altri reati collegati al possesso e all’uso di armi da fuoco.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attentato a Trump, il sospettato di Washington si dichiara non colpevole: rischia la condanna all’ergastolo

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Attentato a Donald Trump all'Hilton hotel, in diretta da Washington il giorno dopo la sparatoria.

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Si è dichiarato non colpevole Cole Thomas Allen, l'uomo accusato di aver tentato di assassinare il presidente americano Donald Trump. Il 31enne è comparso davanti a un tribunale federale di Washington per l'udienza relativa all'attentato del 25 aprile scor x.com

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