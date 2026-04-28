Dopo ventiquattro anni di indagini, un uomo ha ammesso la propria colpevolezza nell’omicidio di Jam Master Jay. L’episodio è avvenuto in un locale di musica rap e aveva portato alla morte del noto DJ e produttore musicale. La confessione è arrivata in una fase avanzata del processo, portando a una possibile svolta nella vicenda giudiziaria ancora aperta. La notizia rappresenta un passo importante nel tentativo di fare luce sulla vicenda.

L’omicidio di Jam Master Jay non è solo un caso di cronaca nera rimasto irrisolto per ventiquattro anni. È una ferita aperta nel cuore della cultura pop mondiale. Con la sua morte, l’hip hop non ha perso solo un produttore e un DJ straordinario, ma uno dei suoi padri fondatori. Oggi, il 28 aprile 2026, il caso vede finalmente una svolta cruciale che potrebbe far luce su un mistero che ha tormentato generazioni di fan. Svolta per l’omicidio di Jam Master Jay: arriva la confessione di Jay Bryant. Un uomo precedentemente incriminato per l’omicidio di Jason Mizell, in arte Jam Master Jay, si è ufficialmente dichiarato colpevole. Si tratta di Jay Bryant, 52 anni, accusato di essere coinvolto nell’operazione che ha portato alla morte di uno dei membri dei Run-DMC.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Omicidio Jam Master Jay, svolta nel caso: un uomo si dichiara colpevole dopo 24 anni

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