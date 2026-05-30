Il commissario tecnico ha annunciato la lista definitiva dei giocatori convocati per i Mondiali. Tra i nomi spiccano quelli di due attaccanti, uno proveniente dalla nazionale canadese e l’altro da un club tedesco. Il terzino, infortunato in precedenza, ha superato i problemi fisici e sarà in squadra. La lista comprende anche altri giocatori, tutti selezionati per la competizione.

Il terzino del Bayern Monaco recupera in tempo, la lista completa. Arrivano notizie incoraggianti per il Canada in vista del Mondiale 2026. Nella lista dei 26 convocati diramata dal ct Jesse Marsch figura anche Alphonso Davies, che nelle ultime settimane aveva destato preoccupazioni a causa di un problema muscolare con il Bayern Monaco. Il capitano canadese ha recuperato nei tempi previsti e farà parte della spedizione, pur non essendo ancora al massimo della forma. Tra i convocati spiccano anche due giocatori noti al calcio italiano: Ismael Koné del Sassuolo e Jonathan David della Juventus, chiamati a guidare una nazionale intenzionata a migliorare il rendimento del 2022, quando concluse il torneo con tre sconfitte nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Canada, i convocati del ct Marsch per i Mondiali: presenti Davies e David!

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