Il commissario tecnico della nazionale canadese ha commentato con un sorriso il rendimento del suo calciatore, che ha segnato due rigori durante la partita. La sua affermazione si riferisce al soprannome del giocatore, attribuito per la freddezza con cui ha affrontato i tiri dal dischetto. La discussione si è concentrata sulla prestazione individuale e sul ruolo del calciatore nella squadra.

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© Juventusnews24.com - Marsch (ct Canada): «Due rigori segnati da David? Non è soprannominato Iceman per caso»

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