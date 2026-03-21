Convocati Canada | la decisione di Marsch su David in vista delle amichevoli con Islanda e Tunisia

Il tecnico della nazionale canadese ha annunciato i convocati per le prossime amichevoli contro Islanda e Tunisia. Tra i giocatori scelti c’è anche un attaccante che si prepara a vestirsi di nuovo con la maglia del suo paese. La lista ufficiale è stata comunicata e comprende i nomi chiamati a rappresentare il Canada nelle sfide in programma.

Thuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club. La Juve. Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Canada: la decisione di Marsch su David in vista delle amichevoli con Islanda e Tunisia Articoli correlati Convocati Brasile, la lista di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiali: la decisione finale su NeymarCalciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi... Convocati Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! La decisione finale su Carlos Augustodi Redazione Inter News 24Convocati Brasile, le scelte di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiale! Tra i dubbi della vigilia c’erano Neymar, Endrick...