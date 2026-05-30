? Domande chiave Dove si potranno ammirare i tappeti di fiori domani a Campobasso?. Come cambierà il percorso della processione verso il Municipio?. Chi riceverà il ricavato delle rose lavorate all'uncinetto?. Perché l'evento quest'anno ha un significato sociale così profondo?.? In Breve Messa alle ore 16 con il vescovo Biagio Colaianni presso il Municipio.. Percorso artistico tra via Ziccardi, via Marconi e il ponte di Bruschio.. Contributo di 5 euro per rose all'uncinetto dell'associazione Danilo Sabatino.. Ricavi destinati alle associazioni locali per il supporto alle persone con autismo.. Campobasso si prepara per l’Infiorata: domani la processione della Madonna del Monte tra arte e solidarietà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: l’Infiorata unisce arte, fede e solidarietà per l’autismo

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