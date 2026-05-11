Venezia l’arte di Marinella Senatore unisce famiglie e solidarietà

A Venezia, un’installazione artistica ha unito diverse famiglie e promosso iniziative di solidarietà. Un’opera monumentale, creata attraverso il contributo di persone provenienti da lontano, ha trasformato la vulnerabilità in una scultura di luce visibile in città. L’evento ha coinvolto vari soggetti e ha portato alla realizzazione di un’installazione che unisce arte, comunità e impegno sociale.

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