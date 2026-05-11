Venezia l’arte di Marinella Senatore unisce famiglie e solidarietà
A Venezia, un’installazione artistica ha unito diverse famiglie e promosso iniziative di solidarietà. Un’opera monumentale, creata attraverso il contributo di persone provenienti da lontano, ha trasformato la vulnerabilità in una scultura di luce visibile in città. L’evento ha coinvolto vari soggetti e ha portato alla realizzazione di un’installazione che unisce arte, comunità e impegno sociale.
? Punti chiave Come possono i sogni di famiglie lontane diventare un'opera monumentale?. Chi ha trasformato la vulnerabilità in una scultura di luce a Venezia?. Cosa nascondono i ricami degli arazzi creati tra Varsavia e Palermo?. Come può la filantropia di Generali cambiare il volto dell'arte contemporanea?.? In Breve Mostra aperta a Venezia fino al 22 marzo 2027 con ingresso gratuito giornaliero.. The Human Safety Net opera in 25 Paesi collaborando con 98 ONG internazionali.. Percorso espositivo include luminaria di 4 metri e sei arazzi con ricami tematici.. Progetto coinvolge famiglie provenienti da Varsavia, Mestre e Palermo tramite laboratori partecipativi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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