Il team Pramac Racing ha presentato una nuova livrea sulle moto. Il team principal ha dichiarato di essere molto soddisfatto di poterla mostrare. La novità è stata svelata durante un evento dedicato, attirando l'attenzione degli appassionati. La livrea speciale si distingue per i dettagli e i colori usati. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali motivazioni o collaborazioni legate alla scelta del design.

Il Team Principal di Pramac Paolo Campinoti racconta della soddisfazione di poter sfoggiare questa speciale livrea con le moto del team Pramac Racing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Campinoti (Prima Pramac Racing): Grande soddisfazione poter godere di questa livrea

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