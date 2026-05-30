Campiello | i cinque finalisti con uno spareggio

Cinque libri hanno ottenuto lo stesso punteggio nelle votazioni per il Premio Campiello, portando a uno spareggio tra i cinque finalisti. I voti sono stati assegnati in cinque turni distinti, rendendo necessaria una seconda fase di selezione. La decisione finale si terrà attraverso un ulteriore confronto tra i cinque autori, che si svolgerà nelle prossime ore. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi dei libri o degli autori coinvolti è stata ancora resa nota.

Cinque votazioni per cinque libri. Ma i primi quattro finalisti del Premio Campiello eletti ieri a Palazzo Bo, Padova, erano già chiari dal primo giro di tavolo della giuria: Marcello Fois con L’immensa distrazione (Einaudi); Ermanno Cavazzoni con Storia di un’amicizia (Quodlibet); Elena Varvello con La vita sempre (Guanda); Valeria Parrella con La ragazzina (Feltrinelli). Solo Lo sbilico (Einaudi) di Alcide Pierantozzi ha dovuto ingaggiare un testa a testa, in ballottaggio per quattro turni, con L’ultimo operaio. Canto finale della grande fabbrica (Einaudi) di Niccolò Zancan per aggiudicarsi il suo posto al sole nella cinquina finale. All’italofona nata in Sri Lanka Nadeesha Uyangoda, 33 anni, e al suo Acqua sporca (Einaudi) è andato il premio Opera Prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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