Campiello 2026 | ecco i 5 finalisti e la nuova promessa letteraria

Cinque autori sono stati scelti tra i finalisti del Campiello 2026 e si sfideranno al Lido. La giuria ha premiato una nuova voce letteraria con il riconoscimento per l’opera prima. La lista dei finalisti include autori di diverse provenienze e stili, tutti in corsa per il prestigioso premio. La finale si svolgerà tra pochi giorni, con la decisione finale attesa per l’evento di chiusura.

? Punti chiave Chi sono i cinque autori che si sfideranno al Lido?. Quale nuova voce ha conquistato il premio per l'opera prima?. Come ha operato la giuria guidata per la prima volta da Cicutto?. Perché la scelta di Nadeesha sottolinea le fratture del mondo moderno?.? In Breve Roberto Cicutto presiede la giuria a Palazzo Bo di Padova il 29 maggio 2026.. Uyangoda Nadeesha vince il premio opera prima con il romanzo Acqua sporca di Einaudi.. La finale si terrà il 3 ottobre presso il Palazzo del Cinema al Lido.. Finalisti sono Fois, Cavazzoni, Varvello, Parrella e Pierantozzi per la 64esima edizione.. La giuria dei letterati ha riunito i propri membri nell’aula magna di Palazzo Bo a Padova questa mattina, 29 maggio 2026, per definire la cinquina di romanzi finalisti della 64esima edizione del Premio Campiello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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