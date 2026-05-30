Camerano l’abbraccio della classe del 1976 | 50 anni dopo sono ancora uniti

Notizia in breve

Una classe del 1976 si è riunita a Camerano per festeggiare i 50 anni dalla fine della scuola. Dopo cinque decenni, gli ex studenti si sono ritrovati, condividendo ricordi e emozioni. Alcuni hanno raccontato di aver mantenuto i contatti nel tempo, mentre altri si sono conosciuti di recente. La reunion ha visto tutti partecipare a un pranzo conviviale, riscoprendo legami che il tempo non ha spezzato.