Camerano l’abbraccio della classe del 1976 | 50 anni dopo sono ancora uniti
Una classe del 1976 si è riunita a Camerano per festeggiare i 50 anni dalla fine della scuola. Dopo cinque decenni, gli ex studenti si sono ritrovati, condividendo ricordi e emozioni. Alcuni hanno raccontato di aver mantenuto i contatti nel tempo, mentre altri si sono conosciuti di recente. La reunion ha visto tutti partecipare a un pranzo conviviale, riscoprendo legami che il tempo non ha spezzato.
? Punti chiave Cosa ha scatenato il desiderio di riabbracciarsi dopo mezzo secolo?. Come hanno gestito le distanze create dalle responsabilità della vita?. Quale oggetto speciale ha simboleggiato l'unione del gruppo?. Perché hanno scelto proprio Camerano per questo incontro storico?.? In Breve Incontro tenutosi venerdì 29 maggio 2026 presso il ristorante La Giuggiola a Camerano.. Ex studenti del corso in Elettronica del liceo tecnico Vito Volterra.. Consegna di una borraccia commemorativa con incisi i cognomi di tutti i presenti.. Celebrazione dei cinquant'anni trascorsi dal conseguimento del diploma scolastico.. Camerano, un abbraccio tra vecchi compagni di banco dopo cinquant’anni di vita vissuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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