Il Friuli 50 anni dopo | l’abbraccio di Gemona nel segno del testamento d' amore di monsignor Battisti

A Gemona si è tenuta una messa solenne in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della Cei, e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. L'evento ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma anche un gesto di riconoscenza collettiva. La cerimonia ha segnato l'inizio di una settimana di eventi e iniziative.

Non è stata solo una commemorazione, ma un atto di gratitudine corale. A Gemona, nel cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 sconvolse il Friuli, la messa solenne presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, ha dato ufficialmente il via alla settimana del.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il presidente Mattarella sarà a Gemona per i 50 anni del terremotoIl Friuli si prepara a commemorare uno dei momenti più significativi della sua storia recente con un ospite d’eccezione. Terremoto del Friuli, 50 anni dopo: su PianaTV l’approfondimento con Paola TreppoÈ dedicata al terremoto del Friuli, a cinquant’anni da quella tragica notte, la nuova puntata di FAST NEWS PLATFORM – L’Approfondimento, in onda su... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Terremoto in Friuli, quella scossa che 50 anni fa spaventò il Nordest: quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Le ragioni di un modello irripetibile e da studiare; Speciale terremoto a 50 anni dal sisma, la diretta con il Presidente della Repubblica su Rai 3; Il Friuli devastato e la ricostruzione: presentato il libro a 50 anni dal terremoto. 50 anni fa il sisma del Friuli, il riscatto di una comunitàE' la solidarietà la parola chiave indicata dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi per commemorare il 50/o anniversario del terremoto del Friuli, nel 1976. (ANSA) ... ansa.it A Gemona la Messa con il cardinale Zuppi. La benedizione di Papa Leone al FriuliAlle spalle del presidente della Cei il Crocefisso ligneo mutilato. Alla funzione in caserma le Diocesi gemellate e i volontari di allora ... rainews.it “Poderosa perturbazione atlantica”. Forti piogge in particolare tra martedì e mercoledì. Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio le regioni nel mirino. Cumuli di pioggia con punte locali fino a 150 millimetri Leggi l'articolo - facebook.com facebook Il #Papa a 50 anni dal sisma in #Friuli: il ricordo della tragedia promuova fraternità e carità. Alla Messa a Gemona, il monito del cardinale Zuppi: "Mai dividersi". @alvyspera #vaticannews x.com