Cambio appalto alla Garofalo | Ora garanzie di stabilizzazioni

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo appalto è stato assegnato alla Garofalo a Firenze, con l’obiettivo di garantire stabilizzazioni occupazionali. Nel frattempo, si è svolto uno sciopero presso lo stabilimento di Campi Bisenzio, che produce casette e accessori plastici per diverse catene di negozi, tra cui Obi e Leroy Merlin. La protesta è stata indetta dai lavoratori, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

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Sciopero alla Garofalo Firenze di Campi Bisenzio, ditta che produce casette e accessori plastici per varie catene, da Obi a Leroy Merlin. Un’agitazione che interessa nove lavoratori, italiani e non, che imballano e preparano gli ordini destinati ai vari negozi, alla vigilia di un cambio appalto che avverrà il prossimo 2 giugno. "Un cambio - spiega Sarah Caudiero, coordinatrice dei Sudd Cobas che stanno supportando la mobilitazione - che arriva dopo la sindacalizzazione dei lavoratori, che aveva portato a inizio anno alla loro stabilizzazione e a contratti migliori. Un cambio appalto che avviene senza comunicare niente alle sigle sindacali, una proceduta completamente illegittima che ha l’obiettivo di abbassare i salari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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