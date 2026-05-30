Un nuovo appalto è stato assegnato alla Garofalo a Firenze, con l’obiettivo di garantire stabilizzazioni occupazionali. Nel frattempo, si è svolto uno sciopero presso lo stabilimento di Campi Bisenzio, che produce casette e accessori plastici per diverse catene di negozi, tra cui Obi e Leroy Merlin. La protesta è stata indetta dai lavoratori, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Sciopero alla Garofalo Firenze di Campi Bisenzio, ditta che produce casette e accessori plastici per varie catene, da Obi a Leroy Merlin. Un’agitazione che interessa nove lavoratori, italiani e non, che imballano e preparano gli ordini destinati ai vari negozi, alla vigilia di un cambio appalto che avverrà il prossimo 2 giugno. "Un cambio - spiega Sarah Caudiero, coordinatrice dei Sudd Cobas che stanno supportando la mobilitazione - che arriva dopo la sindacalizzazione dei lavoratori, che aveva portato a inizio anno alla loro stabilizzazione e a contratti migliori. Un cambio appalto che avviene senza comunicare niente alle sigle sindacali, una proceduta completamente illegittima che ha l’obiettivo di abbassare i salari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambio appalto alla Garofalo: "Ora garanzie di stabilizzazioni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ucraina, l’ultimatum Usa: garanzie di difesa in cambio dell’addio al DonbassGli Stati Uniti hanno presentato un ultimatum all’Ucraina, chiedendo garanzie di difesa in cambio dell’abbandono del Donbass.

Addio al cambio dell’ora: alla Camera via libera all’iter per valutare l’ora legale permanenteAlla Camera è stato approvato l’avvio dell’iter parlamentare per valutare l’adozione dell’ora legale permanente in Italia.

Argomenti più discussi: Cambio appalto alla Garofalo: Ora garanzie di stabilizzazioni; Appalti al ribasso e riduzione dei livello occupazionali: nuovo sciopero a Campi; Cambio d'appalto e scatta lo sciopero; Garofalo, presidio dei lavoratori: Appalti al ribasso, adesso basta.

Interdizione per rettore, 'appalto revocato per favorire ditta'Figura anche il rettore dell'Università Parthenope di Napoli Antonio Garofalo tra gli indagati nell'inchiesta della Dda di Napoli e dei Carabinieri di Caserta sul sistema di assegnazione di appalti ... ansa.it