Alla Camera è stato approvato l’avvio dell’iter parlamentare per valutare l’adozione dell’ora legale permanente in Italia. L’iniziativa prevede l’esame di una proposta di legge che interessa l’applicazione di questa modifica oraria. Ora il processo passerà alle fasi successive, con il coinvolgimento delle commissioni competenti e eventuali approfondimenti. La decisione di abbandonare il cambio dell’ora tradizionale viene presa a livello legislativo.

Parte l’ iter parlamentare per valutare l’introduzione dell’ ora legale permanente in Italia. La X Commissione della Camera (Attività produttive, Commercio e Turismo) ha approvato l’avvio di un’indagine conoscitiva dedicata agli effetti della misura, su impulso della Società italiana di medicina ambientale (Sima), di Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega), che aveva presentato la proposta lo scorso novembre. L’obiettivo è analizzare in modo sistematico le ricadute dell’eventuale abolizione del cambio semestrale dell’ora. Nel documento approvato si legge che “alla luce delle evidenze raccolte, appare opportuno promuovere un’indagine conoscitiva per valutare in modo oggettivo gli impatti dell’ora legale permanente sul territorio nazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio al cambio dell’ora: alla Camera via libera all’iter per valutare l’ora legale permanente

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