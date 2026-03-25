Gli Stati Uniti hanno presentato un ultimatum all’Ucraina, chiedendo garanzie di difesa in cambio dell’abbandono del Donbass. Nel frattempo, l’Europa si concentra sulla missione dell’Unione Europea per riparare l’oleodotto Druzhba, mentre l’Ungheria entra in una fase elettorale molto tesa in vista delle elezioni del 12 aprile.

Mentre l’Europa tiene il fiato sospeso per le sorti della missione UE dedicata alla riparazione dell’oleodotto Druzhba, l’Ungheria si infiamma in una campagna elettorale senza esclusione di colpi in vista del voto del 12 aprile. Viktor Orban ha deciso di giocare la sua carta più aggressiva: lo scontro frontale con Kiev. Attraverso un video sui social, il premier ungherese ha lanciato un ultimatum energetico che sa di ricatto, dichiarando che Budapest ha resistito finora a “pressioni e ricatti” di Volodymyr Zelensky. La minaccia è esplicita: se non verranno ripristinati i flussi di petrolio russo, fermi da gennaio, l’Ungheria è pronta a rispondere tagliando le forniture di gas all’Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ucraina, l’ultimatum Usa: garanzie di difesa in cambio dell’addio al Donbass

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