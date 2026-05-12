Europa PPaganini Competereeu | serve il coraggio degli Stati Uniti d’Europa
In un intervento recente, P. Paganini di Competere.eu ha sottolineato che l’Europa deve affrontare la sfida di trasformarsi da un gigante economico a un’entità politica forte. A pochi giorni dalla Festa dell’Europa, ha ricordato che le celebrazioni simboliche non sono sufficienti e ha evidenziato la necessità di un vero coraggio da parte degli Stati membri per rafforzare l’unità politica continentale.
Paganini: “L’Europa non può restare un gigante economico e un nano politico”. “ Anche e soprattutto a qualche giorno di distanza dalla celebrazione della Festa dell’Europa, occorre ricordare e sottolineare che non bastano celebrazioni simboliche o richiami retorici all’unità europea. Le crisi geopolitiche, energetiche, industriali e commerciali degli ultimi anni hanno dimostrato con chiarezza che l’Europa non può più permettersi di restare un gigante economico e un nano politico “, così in una nota Pietro Paganini, professore alla Temple University di Philadelphia e presidente del policy institute Competere. “L’attuale architettura europea mostra tutti i suoi limiti” spiega “l entezza decisionale, frammentazione politica, debolezza strategica e incapacità di agire rapidamente nei momenti di crisi.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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