Luciana Castellina, giornalista con alle spalle quasi un secolo di attività, ha espresso il suo punto di vista sulla possibilità di cambiare le cose in una società segnata da profonde disuguaglianze. Nel corso di un intervento pubblico, ha rivolto una domanda alla presidente del Consiglio, chiedendo cosa intendano difendere, considerando la definizione di conservatori. La sua carriera include esperienze che vanno dalle prime lezioni di politica di Anna Maria Mussolini alle partecipazioni nel movimento del manifesto.

Questa intervista a Luciana Castellina è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. Castellina ha sempre vissuto la politica come un flusso passionale, come un impegno concreto, nel tentativo di restituire diritti, autonomia e libertà alle minoranze e ai più deboli. Alla fine degli anni Sessanta, per le sue posizioni sulla Primavera di Praga, venne radiata dal Partito comunista insieme a Luigi Pintor, Aldo Natoli, Rossana Rossanda e Valentino Parlato. Da quella frattura nacque Il manifesto, una delle esperienze politiche ed editoriali più significative del panorama culturale nazionale. Nel corso della sua...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luciana Castellina: «È ancora possibile cambiare le cose. In una società così segnata dalle disuguaglianze, chiederei a Giorgia Meloni: quando vi definite conservatori, cosa pensate di difendere?»

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